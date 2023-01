Premium Het beste van De Telegraaf

Huub, huub, Barbatruc! Zo omzeilen studenten de hogere rente op hun lening

GRONINGEN - Handig trucje of riskante gok? Studenten zetten deze maand tijdelijk hun studielening stop om deels de hogere rente te ontlopen die vanaf dit jaar ingaatStudenten die onder het leenstelsel – dat in 2015 startte – vallen, betaalden tot 1 januari dit jaar 0 procent rente. Maar de rente is verhoogd naar 0,46 procent die in elk geval voor 2023 geldt. De verwachting is dat de rente de komende jaren zal stijgen. De gemiddelde studieschuld bedraagt volgens het CBS ruim 15.000 euro, dus dit lijkt klein bier. Maar er zijn ook veel studenten die tienduizenden euro’s schuld hebben en dan tikt het aardig aan.