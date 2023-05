’Nederlander gearresteerd in Spanje op verdenking van ontvoeren twee mannen’

Dat melden media in Spanje. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten niet bekend te zijn met de arrestatie. „We hebben geen verzoek tot consulaire bijstand gekregen”, meldt een woordvoerder.

De Guardia Civil onderschepte in Santa Cruz de Mudela, een gemeente in de Spaanse provincie Ciudad Real de auto waarin de verdachten een van de slachtoffers vervoerden. Het zou gaan, zo meldt het medium Lanza Digital, om een persoon die de woede op zijn hals had gehaald na de verdwijning van een ton hasj. Het voertuig met daarin enkele kidnappers en het angstige slachtoffer werd tot stoppen gedwongen, waarna de politie aanhoudingen verrichtte. Hetzelfde gold voor een andere auto, waarin ook een slachtoffer met zijn vermeende belagers zat. Deze werd in Madrid onderschept.

Hulp

Een van de gijzelaars vroeg 15 mei om hulp bij een tankstation aan de A-4, toen hij tegen zijn wil was meegenomen door zijn ontvoerders – met voor hem onbekende bestemming. Deze man wist, zo schrijven diverse media, bij een korte stop contact op te nemen met medewerkers van het tankstation door in een notitieboekje te schrijven wat hem overkwam en dat ongezien aan ze te overhandigen. De werknemers waarschuwden daarop meteen de Guardia Civil, waarop verschillende patrouilles naar de locatie werden gestuurd en ze twee van de vermeende ontvoerders konden oppakken, zo meldde de Guardia Civil. Daarna volgden de andere verdachten ook.

De ontvoerde mannen werden naar eigen zeggen meegenomen omdat ze zich moesten verantwoorden voor een partij drugs die verdwenen was. Een van de slachtoffers vertelde na zijn bevrijding de gerechtelijke politie dat zowel hij als de andere man een opslagplek hebben in Malaga, voor het kweken van grote hoeveelheden drugs, en dat de avond ervoor daar een andere groep mensen een ton hasjiesj had gestolen. Daarbij zouden de twee naar eigen zeggen zijn bedreigd, vastgebonden en mishandeld. Toen de overvallers vertrokken, vertelden de slachtoffers hun latere ontvoerders – voor wie ze werkten – wat er met ze was gebeurd. Toch konden ze hun opdrachtgevers niet overtuigen dat ze de waarheid spraken, waarop ze werden gedwongen om in twee verschillende voertuigen te stappen om naar Madrid te gaan, om tekst en uitleg aan de grote bazen van de organisatie te geven. De twee ontvoerde mannen vreesden, zo meldt ook het medium Mi Ciudad Real, dat ze zouden worden geliquideerd.

Criminele organisatie

Uit onderzoek van de Guardia Civil, in samenwerking met de Citizen Security Unit (Usecic) en de gerechtelijke politie van Madrid is gebleken dat de mannen deel uitmaken van een criminele organisatie. In totaal zijn vijf vermoedelijke misdadigers gearresteerd die aan de Costa del Sol hun werkterrein hebben. Naast de Nederlander werden ook twee Italianen en een Marokkaan gearresteerd, net als een vrouw die afkomstig is van de Dominicaanse Republiek. De gearresteerden moeten op korte termijn voorkomen.