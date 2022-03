Motorrijder komt om door ongeval in Lelystad

Buitenland

Auto rijdt in op groep carnavalsvierders in België: zes doden, tientallen gewonden

In België zijn zes doden gevallen nadat een auto inreed op een grote groep carnavalsvierders, zo meldt de burgemeester, die spreekt van ’een catastrofe’. De aanrijding was in de nacht van zaterdag op zondag in Strépy-Bracquegnies, een dorp in Wallonië. Er is een onderzoek ingesteld naar moord. „De b...