Fieldlab weigert aantal besmettingen Songfestival te delen

Volgens Fieldlab is de bekendmaking van het aantal besmettingen geen onderdeel van het onderzoek. Bij eerdere testevenementen, zoals het concert van André Hazes en de theatervoorstelling van Guido Weijers, werd het aantal besmettingen wel gemeld. In de zogenoemde tweede fase van het onderzoek, waar ook de 3FM Awards en sportevenement Mud Masters onder vallen, gebeurt dat niet meer.

Bij Fieldlab Evenementen, een samenwerking tussen de overheid en de cultuursector, wordt gekeken hoe er op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden tijdens de coronacrisis. De uitkomsten van eerdere evenementen, waaronder ook voetbalwedstrijden en een festival, worden nu meegenomen tijdens grotere evenementen, zoals het songfestival in Rotterdam Ahoy.

Bezoekers van het songfestival zijn wel gevraagd zich binnen vijf dagen na het evenement te laten testen, zoals bij eerdere evenementen. Bij andere evenementen deed ongeveer 80 procent dat.

Kritiek van wetenschappers

Eerder uitten honderden wetenschappers kritiek op het Fieldlab-programma. Het zou wetenschappelijk zeer dun zijn en kritische toetsing van collega-wetenschappers missen. „Een duidelijk, openbaar onderzoeksplan ontbreekt. Het is dus lastig te weten op welke vragen het onderzoek antwoord wil geven. Dit is absoluut niet volgens de wetenschappelijke standaarden”, zei Maarten van Smeden, statisticus en universitair docent onderzoeksmethoden in de epidemiologie in het UMC Utrecht, eerder tegen de Volkskrant. Driehonderd wetenschappers ondertekenden een kritische brief rond een van de eerste evenementen, het 538-feest in Breda, dat uiteindelijk geen doorgang vond.