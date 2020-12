Jongen (17) vast voor oproepen tot ongeregeldheden Walcheren

Dinsdag spraken politiemensen ook enkele mensen aan van wie er een aantal bij de ongeregeldheden in Vlissingen was geweest of via sociale media ’opruiend getinte berichten’ had gedeeld. Het oproepen tot en samenkomen om te rellen noemt de politie verwerpelijk. We begrijpen dat deze tijd met de huidige coronamaatregelen ingewikkeld is, maar rellen en (illegaal) vuurwerk afsteken is gewoon niet te tolereren, is de boodschap van de politie. De politie vraagt ouders met hun kinderen in gesprek te gaan over rellen en vuurwerk.

Dinsdagavond was het onrustig in Oost Souburg. De politie hield twee jongens aan, tien anderen kregen een bekeuring omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden en onvoldoende afstand hielden. Ook in dit geval was op sociale media opgeroepen te gaan rellen. In de buurt van een sporthal werden enkele ruiten vernield en bij een school ging een container in brand.