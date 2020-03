’Geef fiscus paar weken om problemen op tafel te leggen’

Dat stelt CDA-Kamerlid Omtzigt voor. Hij is zelfs bereid de staatssecretarissen te helpen nog ’een paar kasten open te maken’: „Wat mij betreft mogen ze er nog een paar weken doorheen, als een allerlaatste kans. En als er daarna nog iets komt, heeft de Tweede Kamer daar wel een probleem mee.”

Het idee van Omtzigt komt na een week waarin het ene na het andere probleem bij de Belastingdienst naar buiten kwam: verjaarde schulden die toch werden ingevorderd, onterecht geïnde aanmaningskosten en het bijhouden van een zwarte lijst die tegen de privacywetgeving inging.

„We hebben twee staatssecretarissen en het lijkt wel alsof we twee keer zo veel problemen hebben”, concludeert GL-Kamerlid Snels bij de gezamenlijke vuurdoop van de nieuwe bewindspersonen Vijlbrief (belastingen) en Van Huffelen (toeslagen en douane) in de Tweede Kamer. Zij begonnen vijf weken geleden als opvolger van hun voorganger Snel, die vlak voor de kerst opstapte vanwege de affaire rond de kinderopvangtoeslag.

’Je vraagt je af hoe groot die kast is’

Daarmee zijn de problemen van de Belastingdienst niet voorbij. „De staatssecretarissen zijn net begonnen, en er komen meteen een paar lijken uit de kast”, zegt Denk-Kamerlid Azarkan over de nieuwe reeks problemen. „Je vraagt je af hoe groot die kast is.”

Hij voelt wel wat voor het plan van Omtzigt. „Als er na een paar weken nog meer komt, beginnen we een parlementaire enquête. Dan gaan we als Kamer zelf wel graven.” Dat vindt Omtzigt nog wat te gortig: „Het gaat me nog iets te ver om over een parlementaire enquête te beginnen, voordat staatssecretaris Van Huffelen nog maar een woord in de Kamer heeft gezegd.”

Staatssecretaris Vijlbrief zegt ’graag’ een paar weken de tijd te krijgen. Maar hij waarschuwt de Kamer ook: „Er zullen fouten gemaakt blijven worden. En er zullen nog lijken uit de kasten vallen.”