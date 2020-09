Bronnen rond crisisoverleg: kroegen om 22 uur dicht in drie grote steden

Dat melden betrokkenen bij het overleg. Voor bediening in de horeca wordt overwogen of het voor hen zinvol is een mondkapje te dragen.

Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft dinsdagochtend de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad uitgenodigd om hen te informeren over de nadere maatregelen, zo melden bronnen in de Stopera.

Persconferentie

Maandagavond geven premier Rutte en coronaminister De Jonge een persconferentie waar naar verwachting verdere beperkingen worden aangekondigd. De persconferentie was aanvankelijk op dinsdag gepland, maar wordt vanwege het alarmerend oplopende aantal infecties vervroegd.

Met name in de Randstadregio’s is de toestand zorgelijk, vooral in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Nu geldt in de 14 veiligheidsregio’s die in alarmfase ’zorgelijk’ zitten al dat de cafés om uiterlijk middernacht het licht aan moeten doen en moeten stoppen met schenken. Een uur later moet de zaak dicht. De kans bestaat dat in al deze regio’s de horeca al om tien uur ’s avonds dicht moet.

Catshuis

Afgelopen zondag spraken ministers en experts van het RIVM op het Catshuis langdurig over de corona-aanpak. Die dag werden er drieduizend nieuwe besmettingen gemeld.

Waarschijnlijk debatteert de Tweede Kamer dinsdag over het coronabeleid van het kabinet. De financiële beschouwingen, die vanaf dinsdagmiddag stonden gepland, zullen in dat geval moeten wijken.