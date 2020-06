Britse Kelly heeft twee baarmoeders én is zwanger van tweeling

Kelly kwam achter dit bijzondere gegeven toen ze haar 12 weken echo kreeg. Eerst werd nog gedacht dat ze een baarmoeder had die uit twee delen bestond, maar bij de echo bleek dat niet het geval te zijn. „Ik dacht: ’Goh, wat een verrassing.’ Het maakt je ontzettend dankbaar en ik krijg gewoon twee fantastische baby’s. (...) Maar als ik eerlijk ben is het een hele gekke situatie.”

De grootste angst van doktoren nu is dat de kinderen veel te vroeg worden geboren of dat Kelly twee keer moet bevallen. „Het plan is om ze allebei te halen tijdens een keizersnede, maar mijn laatste twee bevallingen gingen zo snel dat dat een risico is.”

Kelly en haar vriend Joshua hebben al twee kinderen, Agyness van vier en Margot van drie.