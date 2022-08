Hoedjes op duiven geplakt: ’Dierenmishandeling is nooit grappig’

Medewerkers van de stichting gingen ter plaatse nadat ze op Instagram een video hadden gezien van een duif met een roze hoedje. De duif werd vlug gevonden. „Lijmslierten liepen over haar hoofd en misten ternauwernood haar oog, wat blindheid zou hebben betekend, en de langzame, wrede dood”, schrijft de stichting op Facebook. „Als de hoed wiebelde op haar hoofd, werden haar oogleden opzij getrokken. Sommige lijm was dicht bij haar vleugel terecht gekomen.”

Bij een andere duif zagen medewerkers lijmresten op de kop. „De hoed lijkt te zijn gevallen, en heeft veren mee getrokken.”

De Stichting is woest. „Zouden ze het ook grappig vinden als iemand hoeden op het hoofd van een kitten of puppy lijmde?”, vraagt de stichting zich hardop af. „Waarschijnlijk minder. Als je een dier ziet dat is mishandeld of misbruikt, help hen dan. Dierenmishandeling is nooit grappig.”