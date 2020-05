Oproep minister Grapperhaus: hang de vlag uit

„Ik herdenk de mensen die enorme offers brachten en die hun leven hebben gegeven”, zegt de minister. „Die door de beestachtige nazi’s zijn afgeslacht en vernietigd om tot de bevrijding te komen. Sindsdien zijn onze grondrechten tot volle wasdom gekomen, met de creatie van veel welvaart en een redelijke mate van levensgeluk.”

In de ogen van Grapperhaus gaat de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog niet op, zoals die in deze tijd van zelf opgelegde onvrijheid vaker klinkt: „Wat de ontberingen betreft, is het geen enkel vergelijk. Dat was het georganiseerde menselijk kwaad. Destijds werden Joden, Sinti, homoseksuelen en anderen gemarteld en gedood op een industriële manier. We herdenken dat er zoveel mensen zijn vernietigd. We vieren het feit dat de vrijheid is gekomen.”

Protocol aangepast

Door de coronamaatregelen zien de herdenking en de viering er dit jaar anders uit. Om het vlaggen te vereenvoudigen is het vlagprotocol speciaal aangepast. In tegenstelling tot andere dagen kan de vlag op dodenherdenking de hele dag tot zonsondergang halfstok hangen en niet alleen ’s avonds vanaf zes uur. Op Bevrijdingsdag kan de vlag gewoon uit als altijd. Ook de raampostervlag kan beide dagen gewoon worden gebruikt.

Tijdens dodenherdenking is er een aangepast programma in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en op de Dam, waar koning Willem-Alexander zijn lezing geeft en een krans legt net als premier Mark Rutte en enkele anderen. Ook dit jaar klinkt ’s avonds voor acht uur het signaal Taptoe en iedere trompettist wordt uitgenodigd om het in eigen kring mee te spelen. Dan volgen de twee minuten stilte en daarna Het Wilhelmus.

Uitzending

Als ieder jaar zendt NPO1 de hele plechtigheid uit, net als het aangepaste Bevrijdingsconcert van dinsdagavond.

De uitzending wordt voor minister Grapperhaus een vervanging van de herdenking bij hem in de buurt: „Daar wil ik altijd zijn om mezelf voor te houden dat we voor onze vrijheid schatplichtig zijn aan degenen die gesneuveld zijn. Dan spreek ik mezelf moed in en dan zeg ik: doorgaan.”

"En dan zeg ik: doorgaan"

Grapperhaus is niet alleen minister van Justitie en Veiligheid, maar ook van Eredienst. De tekst op de raampostervlaggen komt uit het overleg van kerken, synagogen en moskeeën, dat hij voorzit. „Maar je hoeft natuurlijk niet te herdenken vanuit geloof”, zegt hij. „Je kunt je simpelweg afvragen wat herdenken voor je betekent. Wat haal je er voor inspiratie uit? En koppel dat aan de vrijheid om dit te kunnen doen.”