Premium Het beste van De Telegraaf

Het leven van... Wouter ’Mickey’ Huibregtsen (1940-2022): De man die de kroonprins beledigde

Kopieer naar clipboard

Een kort telefonisch interview in februari 1998 met een Volkskrant-journalist nekte de carrière van Wouter ’Mickey’ Huibregtsen, toen voorzitter van sportkoepel NOC*NSF. „Kroonprins is Judas”, citeerde de krant hem de volgende dag. In het gesprek blies de sportbestuurder stoom af omdat prins Willem-Alexander – en niet hij - was gekozen tot lid van het Internationaal Olympisch Comité. Huibregtsen overleed op 20 mei op 82-jarige leeftijd.