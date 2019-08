’Frauderende’ penningmeester uit VVD gezet

Volgens de provinciale afdeling zou voormalig penningmeester Huib van Vliet tussen 2012 en 2017 minstens 60.000 euro hebben gestolen. Er ligt een aanmaning van dat bedrag vanuit de provincie. Die schuld heeft te maken met het fractiebudget dat iedere partij jaarlijks ontvangt, gebaseerd op het aantal fractieleden. ,,Je gebruikt het bijvoorbeeld voor cursussen voor fractiemedewerkers”, licht fractievoorzitter van VVD Flevoland Mirjam Smeels-Zechner toe.

Sinds 2017 zijn de spelregels hiervoor aangepast, zegt een woordvoerder van de provincie Flevoland. ,,Partijen mogen sindsdien geen reserves meer opbouwen en moeten hetgeen niet gebruikt is dus terugstorten.” Tot dusverre is dat nog niet gebeurd.

Van Vliet drukte ook geld van de VVD-spaarrekening achterover. ,,Het geld dat wij normaal gesproken achter de hand houden voor de verkiezingen, heeft hij van ons gestolen”, vertelt Smeels-Zechner. ,,En daarvan zijn wij enorm geschrokken.”

De fraude werd ontdekt door de nieuwe penningmeester, die na de verkiezingen aan de slag ging. Hij kreeg in juni de inloggegevens van de bankrekeningen en zag dat het saldo niet klopte. Hoeveel Van Vliet in totaal precies verduisterd heeft, kan Smeels-Zechner niet zeggen. ,,In ieder geval nog meer dan de 60.000 euro die wij de provincie verschuldigd zijn.”

Er is aangifte gedaan tegen de oud-politicus. Van Vliet was eerder Statenlid voor de liberalen in de polderprovincie. In 2017 kreeg de oud-politicus een taakstraf van de rechter voor het verduisteren van een groot deel van de erfenis van zijn tante.

Het landelijk hoofdbestuur reageert met afschuw op de zoveelste integriteitskwestie. „Wij zijn erg geschrokken van de diefstal”, laat het hoofdbestuur weten in een verklaring aan De Telegraaf. „De VVD Flevoland heeft ons vanaf het begin op de hoogte gehouden van de situatie en wij staan in nauw contact met het bestuur daar. We ondersteunen hen waar mogelijk. De voormalig penningmeester is inmiddels geroyeerd als VVD-lid.”

