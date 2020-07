’Wordt Vlaanderen no-gozone voor toeristen?’

De Belgen zien zichzelf licht oranje kleuren terwijl de rest van West-Europa, Luxemburg uitgezonderd, geel blijft. Ⓒ ECDC

ANTWERPEN - Vlaanderen zweet peentjes. De regio telt meer coronagevallen per inwoner dan gebieden in Frankrijk, Nederland en Duitsland, waardoor de Belgen zich afvragen: zijn we veiliger in het buitenland? Moeten we naar Nederland? „En doen buitenlandse toeristen er wel goed aan naar hier te komen?”