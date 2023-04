Doden en tientallen gewonden door zware tornado’s in VS

Een dode viel in de stad Little Rock in de staat Arkansas. Zeker 50 mensen raakten daar gewond en verwacht wordt dat dit aantal verder stijgt, meldt CNN. In het oosten van Arkansas stierven twee mensen toen een hevige storm over de stad Wynne trok.

Noodtoestand

De gouverneur van Arkansas kondigde de noodtoestand af en mobiliseerde de nationale garde. In de staat zaten vrijdagavond meer dan 74.000 gebruikers zonder stroom.

In Covington in de staat Tennessee moesten vijf mensen naar het ziekenhuis nadat de storm de stad had bereikt. De storm zorgde ook voor veel ravage in het noorden van de staat Illinois. Hier zaten vrijdagnacht meer dan 100.000 mensen zonder stroom.

Mississippi

Een week eerder teisterden krachtige stormen het zuidoosten van de VS waarbij zeker 26 mensen omkwamen. Een nachtelijke tornado maakte bijna de hele gemeenschap Rolling Fork in de staat Mississippi met de grond gelijk. De winden daar haalden een geschatte maximumsnelheid van 273 kilometer per uur.