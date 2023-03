Zeker 600 gewonden bij zware tornado Arkansas

Schade na de tornado die vrijdag door de Amerikaanse stad Little Rock raasde. Ⓒ ANP / Associated Press

LITTLE ROCK - Een zware tornado heeft de stad Little Rock in de Amerikaanse staat Arkansas getroffen. De plaatselijke reddingsdienst gaat uit van minstens 600 gewonden, berichtte een plaatselijke zender vrijdag.