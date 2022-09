Astronomische herfst begint met heerlijk nazomerweer

Binnenland

Goede kans op grotendeels droog weer op Prinsjesdag

Er is een „goede kans” dat het op Prinsjesdag tijdens de koninklijke rijtoer en de balkonscène grotendeels droog is. In de loop van de dag neemt de buienkans af in Den Haag, maar „desondanks doen mensen die gaan kijken er verstandig aan om rekening te houden met een bui, zeker wie er in de ochtend a...