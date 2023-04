Schots eiland te koop voor 168.000 euro: ’Een zeldzame kans’

Het onbewoonde eiland langs de Schotse zuidkust bestrijkt een oppervlakte van zo’n vijftig voetbalvelden. Het bereiken van het eiland is wel een uitdaging, waarschuwt The New York Times, en er langere tijd verblijven ook. Aan de andere kant: voor minder dan twee ton hoef je op Funda bijna niet te gaan zoeken voor een ruime woning in Nederland. Al is die op Barlocco overigens niet aanwezig.

Wat het wel te bieden heeft? Onder meer een kiezelstrand en een bescheiden waterreservoir. Iets bouwen wordt dan ook een lastige opgave, meldt de makelaar alvast. „De enige mogelijkheden voor iemand die een langere periode op het eiland wil verblijven, zijn oplossingen als zonne-energie.” Barlocco is te bereiken „per boot of bij eb te voet of per tractor of quad.”

Eiland-business

Volgens de Amerikaanse krant, die een groot artikel wijdt aan eilanden in de etalage, hebben zich al zeker vijftig geïnteresseerden gemeld uit onder meer Noorwegen, de VS en Italië. De grond werd vanaf vorige week donderdag aangeboden (’Prachtige locatie met een geweldig uitzicht’).

Barlocco ligt in de buurt van de plaatsen Dumfries en Galloway en twee uur rijden van Glasgow. Eerder gingen ook al andere Britse eilanden - met succes - in de verkoop. Dezelfde makelaar verkocht eerder het nabijgelegen Little Ross Island voor een onbekend bedrag. Het gebied wordt volgens Galbraith „vaak over het hoofd gezien”, terwijl het „de mooiste landschappen, een natuurlijke kustlijn en uitgestrekte bossen heeft, samen met een zeer lage bevolkingsdichtheid.”