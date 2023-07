Franse camping rouwt om verongelukte Nederlandse kanoërs: ’Zwagers probeerden kind te redden’

Den Haag - De schok is groot na het overlijden van twee Nederlanders door een kano-ongeluk woensdagmiddag in Frankrijk. De mannen zijn 25 en 33 jaar en afkomstig uit de provincie Zuid-Holland, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). Een camping waarop een deel van de familie verbleef, is in diepe rouw. „Ze kwamen hier al dertig jaar.”

De schok is groot na het overlijden van twee Nederlanders door een kano-ongeluk in Frankrijk. Foto ter illustratie. Ⓒ 123RF