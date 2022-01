Politie: vermiste Belgische jongetje Dean (4) dood gevonden

In een later bericht laat de politie weten dat in de zoektocht naar Dean een levenloos lichaam van een kind is gevonden, maar dat onderzoek nog moet uitwijzen of het gaat om het vermiste jongetje. „De politie houdt hier sterk rekening mee”, aldus het bericht.

De jongen werd sinds vorige week woensdag vermist nadat hij door De Kock, die in 2010 door een Belgische rechter tot tien jaar gevangenisstraf was veroordeeld vanwege de dood van een peuter, was meegenomen.

Maandagavond kwam bij de politie een mogelijk plaats delict in beeld. „Het rechercheteam ging met ondersteuning van meerdere agenten zoeken in de omgeving van Vrouwenpolder. Ook de politiehelikopter werd ingezet om een duidelijk beeld van de omgeving te krijgen. Rond 22.00 uur stuitten zij op een levenloos kinderlichaam.”

Arrestatie in Meerkerk

Maandag werd duidelijk dat het vermoeden bestond dat De Kock met het kind in Zuid-Nederland was. Zelf werd de Belg maandagmiddag in het Utrechtse Meerkerk gearresteerd. Zijn auto had hij achtergelaten bij een sloopbedrijf in Gorinchem. De politie was daarna met man en macht op zoek naar het jongetje. Er werd onder meer een Amber Alert verstuurd.

Maandagavond werd het levenloze lichaampje van het kind gevonden ’op een locatie in Zeeland’, zoals de politie meldt.

De zorgen rondom de vermissing waren groot bij de opsporingsdiensten in België en Nederland. Te meer omdat de Belg in 2010 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar voor de dood van de 2-jarige Miguel van Kiekinge uit Ravels. De Kock zou het kind zo zwaar hebben mishandeld dat hij overleed op 2 juli 2008 aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De destijds 21-jarige Belg zou het kind meedogenloos hebben afgeranseld waarna hij de peuter zelf naar het hospitaal bracht waar zwaar hoofdletsel en verwondingen over het hele lichaam werden geconstateerd. De Belg kende het kind vanwege zijn relatie met de moeder. Hij was destijds werkeloos en verslaafd aan drugs.

Oppas

De Kock werd met de 4-jarige Dean voor het laatst gezien op woensdag 12 januari om half elf ’s ochtend in het Belgische Sint-Niklaas, niet ver van de Nederlandse grens bij Zeeland. De Belg paste regelmatig op het jongetje en is niet de vader van het kind. De moeder van de kleuter deed afgelopen zaterdag aangifte van de vermissing van Dean nadat ze nog wel met De Kock had gesproken.

In een interview met de Belgische krant Het Nieuwsblad vertelde de moeder maandag dat de man beweerde in Hasselt te zijn, maar dat hij een lekke band had en moest wachten op een takelwagen. Zij had het kind om medische redenen woensdag gebracht bij een vriendin in Sint-Gillis-Waas die een relatie heeft met De Kock om hem daar een nachtje te laten slapen. Dean kwam volgens de moeder wel vaker over de vloer bij haar vriendin en kende het tweetal goed.

Donderdag liet het stel weten dat zij nog een dagje bij hen zou blijven. Hoewel de vrouw daar niet blij mee was en haar vriendin vertelde dat ze had overlegd met haar moeder, liet ze het erbij. Maar achteraf zo vertelt ze in de Belgische krant bleek dat een leugen. „Toen ik vrijdagavond bij mijn moeder aankwam, bleek Dean er nog niet altijd te zijn. Ik was in alle staten.” Ze hoorde dat de De Kock en zijn vriendin ruzie hadden gekregen waarna hij op straat was gezet. „Hij is vrijdagavond vertrokken en hij heeft Dean meegenomen”, zegt de moeder. Waarom hij dat deed is onduidelijk. De vriendin durfde dat niet aan de moeder te vertellen.

Zoekacties

De politie hield er al rekening mee dat de man en het kind zich in Zuid-Nederland zou bevinden. Maandag waren er meerdere zoekacties onder meer in Sprang-Capelle en Vlissingen. Op toegangswegen stonden zeker tien politiewagens op de uitkijk. Boven Vlissingen werd een politiehelikopter ingezet.