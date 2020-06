Afrikaantjes krijgen andere naam in Winterswijk: ’In deze tijd niet zo handig’

Ⓒ JAN VAN EIJNDHOVEN

WINTERSWIJK - Afrikaantjes heten in het Gelderse Winterswijk sinds kort tagetes. Dat is de officiële wetenschappelijke naam van de planten, die nu in plaats van afrikaantjes wordt gebruikt. „Met de beste bedoelingen, omdat onze groenbeheerder daar dacht dat het gebruik van de naam afrikaantjes in deze tijd misschien niet zo handig was”, aldus een woordvoerster van ROVA, het bedrijf dat voor de buitenruimte in Winterswijk zorgt.