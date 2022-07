Voornemen: sluitingstijden Wallen in 2023 fors ingeperkt

Met name op vrijdag en zaterdag staat de leefbaarheid en nachtrust van bewoners in de oude binnenstad ernstig onder druk. Toeristen en dagjesmensen zorgen voor veel overlast, zoals hard schreeuwen, dronkenschap, drugsgebruik en plassen en poepen in de openbare ruimte.

Het gebied kent nu gespreide sluitingstijden: winkels en enkele ’lichte dag’-horecazaken sluiten 22.00 uur, seksautomatenhallen 23.00 uur, speelautomatenhallen 00.00 uur, coffeeshops 01.00 uur en sekstheaters – evenals terrassen in het zomerseizoen - 02.00 uur. In het weekend geldt voor horecazaken een verruiming van de sluitingstijden: zij mogen om 03.00 uur dicht, snackbars en avondzaken om 04.00 uur, enkele nachtzaken om 05.00 uur en prostitutieramen om 06.00 uur.

Rust

In de nieuwe situatie moeten horecazaken op vrijdag en zaterdag hun deuren om 02.00 uur sluiten en prostitutieramen krijgen tot 03.00 uur. „Daarmee wil het College de bewoners eerder rust bieden doordat bezoekers eerder naar huis of hun hotel gaan of zich verspreiden over andere locaties in de stad”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

De maatregel is onderdeel van de in april aangekondigde maatregelenladder en moet gaan gelden in het kerngebied van de Wallen: grofweg de Nieuwebrugsteeg, Sint Olofsteeg, Oudezijds Voorburgwal en Oudezijds Achterburgwal en alle tussenliggende stegen en straten ten noorden van de Damstraat.

Huidige maatregelen

Momenteel worden er ook al enkele maatregelen genomen. Er staan hosts om het publiek te begeleiden. Als het echt druk wordt, wordt er eenrichtingsverkeer ingesteld en er kan bij topdrukte zelfs worden besloten om het hele gebied af te sluiten. Ook het alcoholverkoopverbod is onlangs uitgebreid naar 16.00 uur op weekenddagen. Alcoholconsumptie is sowieso verboden in de openbare ruimte. Daarnaast zijn er extra maatregelen getroffen tegen straatdealers.

De maatregel om de sluitingstijden te beperken moet nog wel langs de gemeenteraad. Het college wil dat de nieuwe sluitingstijden vanaf april 2023 ingaan.