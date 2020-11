Geen verblijfsvergunning voor laatste circusreus Buba

Eerder was Denemarken nog in beeld als mogelijk opvangland. In het Franse dorp Bussière-Galant heeft een Belgisch koppel onlangs met financiële steun van de Franse actrice Brigitte Bardot een pensioenhuis geopend voor olifanten uit dierentuinen en circussen.

Wanneer de laatste circusolifant in Nederland precies wordt uitgezet is nog niet duidelijk. Al sinds het verbod op wilde dieren in circussen is de Buba onderwerp van gesprek. Omdat er geen geschikte opvang was mocht de Afrikaanse dikhuid nog jarenlang bij circusfamilie Freiwald blijven. Nu wil minister Carola Schouten (Landbouw) haar alsnog uitzetten.

Het circus is door corona gestrand en de familie heeft financieel moeilijk. Desondanks doen ze er alles aan om bij hun geliefde Buba bij zich te houden. In politiek Den Haag zorgt de uitzetting voor discussie.

Laatste jaren

De dierenpartij is enthousiast over opvang in Frankrijk. „Hier kan Buba in alle rust worden opgevangen, waarbij haar welzijn op de eerste plaats staat”, stelt Kamerlid Frank Wassenberg. Dierenliefhebber Dion Graus van de PVV vreest juist het tegenovergestelde: „Ze heeft hier tientallen jaren geleefd. Ze is eigen met de mensen, met onze taal, met ons gevoel. Ze is 45 jaar. Doe het dat diertje niet aan voor die laatste jaren.”

CDA-Kamerleden Maurits von Martels en Martijn van Helvert komen zelfs met een heuse Buba-motie: ’overwegende dat we met een olifant in de kamer zitten, overwegende dat deze op deze plek niet thuishoort, overwegende dat de oplossing binnen handbereik ligt, overwegende dat olifanten een heel goed geheugen hebben, overwegende dat Buba, de laatste circusolifant, onze politieke keuzes nooit zal vergeten, verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat Buba bij haar circusfamilie kan blijven, als de familie dat wil.’