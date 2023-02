Premium Het beste van De Telegraaf

Asielzoeker keerde na deportatie terug Afghaanse kindermisbruiker kan Duitsland niet uitgezet worden

Berlijn - Asiel aanvragen in Duitsland, daar twee kinderen ernstig seksueel misbruiken, veroordeeld worden tot een celstraf, uitgezet worden naar Afghanistan en daarna toch doodleuk terugkeren naar Duitsland. De Afghaan Y. lijkt er mee weg te komen. Duitsland zit ermee in de maag. De Afghaan opnieuw uitzetten is niet mogelijk, voor hem lonkt de vrijheid.