Pfizer: geen bewijs dat vaccin 3 weken na eerste dosis beschermt

Het middel van BioNTech en Pfizer moet twee keer worden toegediend om maximale bescherming te bieden, in principe 21 dagen na de eerste injectie. „De veiligheid en effectiviteit van het vaccin is niet geëvalueerd op verschillende doseringsschema’s, aangezien de meerderheid van de testdeelnemers de tweede dosis ontving zoals gespecificeerd in het ontwerp van de studie”, aldus BioNTech en Pfizer in een verklaring.

Het Verenigd Koninkrijk wil tot twaalf weken wachten met de tweede prik zodat meer mensen hun eerste inenting kunnen krijgen. Onder meer Duitsland en Denemarken overwegen de toediening van het tweede vaccin uit te stellen.

Het Pfizer-vaccin moet nu bij min 70 graden Celsius bewaard worden, binnen twee maanden is dat min 20 graden. En dat vereenvoudigt de logistiek, zegt medisch directeur Marc Kaptein van Pfizer tegen BNR. „In de eerste helft van het eerste kwartaal weten we of het bij min 20 stabiel is. We kijken ook naar kleinere verpakkingen.”

Ook zei Kaptein dat twee weken geleden een virusneutralisatietest is ingezet op de Britse en Zuid-Afrikaanse mutatie, maar dat daar nog geen uitslag van is. „We weten bijna zeker dat het gaat werken.”

Oordeel Moderna-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt mogelijk maandagavond al met een eindoordeel over het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna. Geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP bespreekt maandag de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin, zo bevestigt het geneesmiddelenbureau aan het ANP.

Het is nog niet zeker of maandag al een conclusie wordt bereikt. Als dat wel zo is, dan zal het geneesmiddelenbureau „zo snel mogelijk na de vergadering” de conclusie naar buiten brengen. Kort daarna geeft het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in dat geval een toelichting aan de pers, zo laat een woordvoerster van het CBG weten. Als de persconferentie doorgaat, is dat waarschijnlijk rond 18.00 uur.

In de VS werd al positief geadviseerd over het Moderna-vaccin, dat ook makkelijker te vervoeren is dan andere vaccins. Zo hoeft het maar op -20 graden bewaard te worden, terwijl bijvoorbeeld het Pfizer-vaccin op -70 graden moeten worden opgeslagen.

Als het comité maandag nog niet tot een eindoordeel komt, praten de deskundigen woensdag verder. Het EMA had eerder bekendgemaakt pas woensdag een conclusie te verwachten.

Brussel

Het laatste woord over toelating van het vaccin is aan de Europese Commissie. De verwachting is dat het dagelijks bestuur van de EU het oordeel van de experts zal volgen. In het CHMP zijn alle 27 lidstaten van de EU vertegenwoordigd. De EU heeft vooraf ook al 80 miljoen doses van het beschermende middel besteld bij de fabrikant. Die bestelling wordt in delen afgeleverd en over de lidstaten verdeeld.

Nederland krijgt naar verwachting 6,2 miljoen doses van het Moderna-vaccin. Voor een effectieve bescherming zijn twee injecties nodig. Volgens de onderzoekresultaten van de ontwikkelaars is het vaccin voor 94,1 procent effectief.

De EU keurde voor de kerst al een eerste coronavaccin goed. Dat wordt gefabriceerd door Pfizer en BioNTech. Het vaccin van Moderna is al goedgekeurd in de Verenigde Staten en Canada.