Ex-pornoster Stormy Daniels ’trots’ op Trump-aanklacht

De voormalige pornoactrice zegt bereid te zijn in de rechtbank tegen Trump te getuigen, maar is vooralsnog niet opgeroepen. Ze kreeg naar eigen zeggen binnen enkele uren na de aanklacht tal van bedreigingen binnen. Wat de uitkomst van de rechtszaak ook is, die „zal geweld veroorzaken en er zullen gewonden en doden vallen, waarschuwt Daniels, wier geboortenaam Stephanie Clifford is.

Een zogeheten grand jury besloot donderdag dat Trump wordt aangeklaagd in de zaak. De inhoud van de aanklacht is nog niet openbaar gemaakt. De betaling van zwijggeld aan Daniels is op zich geen misdrijf, maar de manier waarop dat administratief is verwerkt zou dat volgens Amerikaanse media wel kunnen zijn.

Volgens CNN gaat het om dertig aanklachten met betrekking tot bedrijfsfraude. Een rechter heeft de aanklager in Manhattan toestemming gegeven de aanklacht tegen Trump openbaar te maken, maar onduidelijk is wanneer dat gebeurt.

Rechtszaal

De voormalig president wordt dinsdagmiddag (lokale tijd) verwacht in het gerechtsgebouw van Manhattan. Er worden dan vingerafdrukken afgenomen en politiefoto’s gemaakt. Volgens zijn advocaat komt Trump naar New York voor de voorgeleiding en krijgt hij geen boeien om. De verwachting is dat hij na deze formaliteiten naar huis kan terugkeren.

Het is de eerste keer dat een voormalige of zittende Amerikaanse president strafrechtelijk wordt vervolgd. Trump zelf heeft de aanklacht afgedaan als „politieke vervolging en inmenging in verkiezingen.”

