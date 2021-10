Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Binnenland

Opnamestop in Rode Kruis Ziekenhuis door ICT-storing

In het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk geldt komende nacht een opnamestop na een ICT-storing. Daardoor was het ziekenhuis onder meer enige tijd telefonisch niet bereikbaar, maar dit is inmiddels opgelost, bevestigt een woordvoerster een bericht van NH Nieuws. Uit voorzorg worden echter tot maanda...