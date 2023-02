Kind (10) komt om bij aanrijding door goederentrein Duitsland, 9-jarige zwaargewond

Agenten bij de plaats van het ongeluk. Ⓒ ANP / Associated Press

BERLIJN - Bij een aanrijding door een goederentrein in het Duitse Recklinghausen in het Ruhrgebied is donderdagavond een kind om het leven gekomen. Een tweede raakte zwaargewond bij het ongeval, meldt de Duitse politie.