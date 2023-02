Nederlands reddingsteam haalt 3 mensen levend onder puin vandaan in rampgebied

Een woordvoerder kon nog niets zeggen over de toestand van de mensen die zijn gered. Het reddingsteam werkt komende nacht de hele nacht door.

USAR vertrok maandagavond vanaf vliegveld Eindhoven naar het Turkse Adana en heeft het basiskamp opgezet vlak bij de stad Hatay. Het team bestaat uit medewerkers van de politie, brandweer, ambulancediensten en Defensie die hiervoor speciaal zijn getraind. De vier reddingsgroepen werken 24 uur per dag, zeven dagen in de week in wisselende diensten. In de regio Hatay zitten meerdere reddingsteams uit verschillende landen.

Het zuidoosten van Turkije kreeg maandagochtend vroeg te maken met een beving met een kracht van 7.8. Het epicentrum lag 26 kilometer ten noordwesten van de stad Gaziantep, niet ver van de grens met Syrië. Later maandagochtend vond een tweede aardbeving plaats. Het dodental is inmiddels opgelopen tot meer dan 7000.