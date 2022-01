Treinreizigers opgelet: groot werk aan spoor

Volgens de spoorbeheerder zijn het werkzaamheden die onherroepelijk moeten worden uitgevoerd om het spoor veilig en betrouwbaar te houden en om vernieuwingen door te voeren met het oog op de toekomst. Naast de langdurige werkzaamheden zijn er ook tientallen klussen die korter duren, zodat reizigers maar twee dagen of korter zijn aangewezen op vervangend vervoer.

Minder uitstoot

„Als Nederland en Europa willen we meer treinen laten rijden, omdat dit minder CO2-uitstoot veroorzaakt dan autoverkeer en omdat het files voorkomt”, legt Riet Schroven, directeur Projecten bij de spoorbeheerder uit.

„Maar om meer treinen te laten rijden, moeten we sporen aanpassen of uitbreiden. Bovendien slijt het spoor sneller als we er meer overheen rijden. Dat betekent dus vaker onderhoud.”

Tijdens deze werkzaamheden kunnen er meestal geen treinen rijden. „Ik denk dat iedereen begrijpt dat mensen die door weer en wind en vaak in de nacht aan het spoor werken, dat veilig moeten kunnen doen. Dan kan er dus geen spanning op de bovenleiding staan of kunnen geen treinen met 130 km/u voorbijrazen.”

Schroven realiseert zich dat dat veel vraagt van reizigers, vervoerders en omwonenden.

„We verbeteren onze werkmethoden continu om de hinder te beperken. Zo doen we tegenwoordig heel veel werk tegelijk, zodat reizigers en omgeving de hinder maar een keer hoeven te verduren. En veel werk vindt plaats tijdens de vakanties, in weekenden en in de nacht.”

’Meeste hinder in Limburg’

De meeste hinder gaan passagiers dit jaar ondervinden in Limburg, waar op het traject tussen Landgraaf en Heerlen het spoor tussen 5 maart en 9 mei maar liefst 66 dagen achtereen afgesloten zal zijn voor het treinverkeer. Dat komt doordat rekening gehouden moet worden met omwonenden en er overdag gewerkt wordt omdat de machines anders de bewoners uit hun slaap houden.

De werkzaamheden tussen Landgraaf en Heerlen zijn nodig om het spoor te verdubbelen en maakt deel uit van een reeks maatregelen om het reizigersvervoer tussen Duitsland en Nederland te verbeteren. Door de capaciteit van het spoor te vergroten, kunnen er echt veel vaker treinen rijden tussen beide landen en wordt Limburg beter bereikbaar.

Slappe grond

Ander spoorwerk waarvan reizigers ook veel overlast gaan ondervinden, vindt plaats tussen Culemborg en Geldermalsen. De aannemer zal een laag slappe grond onder het spoor vervangen door een stevige funderingslaag en het spoor vernieuwen, waaronder dwarsliggers, spoorstaven en bovenleiding.

Deze maatregelen zijn nodig om een snelheidsbeperking bij Culemborg op te kunnen heffen.

Het werk tussen Culemborg en Geldermalsen wordt opgesplitst in een periode van 6 dagen (28 april tot en met 4 mei) en 23 dagen (14 juli tot en met 6 augustus), wat op dit traject zeer veel reizigers zal treffen. Een stuk verder op de route naar het zuiden, tussen Eindhoven en Venlo, vinden in 2022 ook nog veel spoorwerkzaamheden plaats.

Het gaat dan onder meer om spoorvernieuwing en aanleg van een tunnel tussen 23 oktober en 2 november.