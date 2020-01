Amerikaanse rapper bouwt stad in Senegal

Rapzanger Akon wil een groene, duurzame stad bouwen in Senegal, het land waar hij jarenlang gewoond heeft. Ⓒ AFP

Dakar - Zanger Akon, bekend van de 2003-hit Lonely, is een andere weg ingeslagen. Naast rappen is hij bezig met de realisatie van een duurzame cyberstad in Senegal, het land waar zijn ouders werden geboren en waar hij tot zijn zevende heeft gewoond. Deze week zette de artiest zijn handtekening onder een overheidsovereenkomst waarmee hij zijn plannen in de praktijk mag gaan brengen.