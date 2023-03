Verkiezingen 15 maart Nederland naar de stembus LIVE | Rode potloodjes in gemeente vervangen na klachten

SP-leider Lilian Marijnissen brengt in Oss haar stem uit voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ⓒ ANP / ANP

DEN HAAG - Ruim 13 miljoen kiesgerechtigde Nederlanders kunnen woensdag tot 21.00 uur stemmen voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Op een aantal plekken kan er al sinds middernacht gestemd worden. Krijgt de coalitie een pak slaag of gaat de schade meevallen? Volg de laatste ontwikkelingen op verschillende locaties in Nederland in dit liveblog.