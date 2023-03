Verkiezingen 15 maart Provinciale Statenverkiezingen 2023 LIVE | Winnaar Van der Plas (BBB): 'Duidelijk signaal van de kiezer, kabinet heeft draagvlak verloren'

Caroline van der Plas tijdens een brunch op het partijbureau van de BoerBurgerBeweging, een dag na de Provinciale Statenverkiezingen. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) heeft een monsterzege behaald voor de Provinciale Staten. De BoerBurgerBeweging lijkt in alle twaalf provincies in één klap een partij van formaat te worden. De coalitie krijgt een flinke terugslag te verduren en van de enorme zege van Forum voor Democratie vier jaar geleden is weinig over. Volg de laatste ontwikkelingen op verschillende locaties in Nederland in dit liveblog.