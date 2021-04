Vrede in de Donbas nog ver buiten bereik

Premium Binnenland

Nederlandse militairen helden van Kosovo

In Nederland is onze bijdrage aan missie Kosovo (1999) grotendeels vergeten. Maar in het land zelf niet. Nederlandse militairen worden er gezien als bevrijders. Met de toekenning van een hoge Kosovaarse onderscheiding aan hun commandant Ton van Loon kregen ze hier vrijdag dik twee decennia na dato e...