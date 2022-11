Kleindochter van Joe Biden trouwt in tuin van Witte Huis

Media waren niet welkom bij de plechtigheid. Volgens een regeringswoordvoerder wilden Naomi Biden en Neal de huwelijksvoltrekking privé houden. De paar honderd gasten was aangeraden zich warm te kleden en mobiele telefoons thuis te laten, meldde de Washington Post.

De twee leerden elkaar volgens de Amerikaanse pers kennen in 2018. Beiden zijn jurist en wonen in het Witte Huis. Naomi, die met haar broer en zussen er in 2019 bij haar opa op zou hebben aangedrongen zich kandidaat te stellen voor het presidentschap, werd door haar vader Hunter Biden en moeder Kathleen Buhle naar buiten naar de tuin geleid.

Het is niet ongebruikelijk dat het Witte Huis het decor vormt voor een huwelijk. Zo trouwde Tricia Nixon, de dochter van Richard Nixon, er in 1971.

President Richard M. Nixon met zijn dochter Tricia tijdens haar huwelijk in 1971. Ⓒ Getty Images

Volgens de officiële statistieken was het pas het negentiende huwelijk dat in of bij het Witte Huis werd voltrokken. De laatste keer dat dat gebeurde was in oktober 1993, toen huisfotograaf Pete Souza in de echt werd verbonden. Het was wel voor het eerst dat de zuidelijke tuin het toneel was. Daarvoor was steevast de beschuttere rozentuin plaats van handeling.

Het is sowieso feest in de familie Biden. President Joe wordt zondag 80 jaar.