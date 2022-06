Auto’s op ring Amsterdam bekogeld met stenen, vermoedelijk vanaf flatgebouw

AT5 sprak met twee mensen die dit overkwam. ,,Het glas lag echt door m’n hele auto. Als ik kinderen op de achterbank had gehad… je kunt gewoon doodgaan”, zegt een van de getroffen automobilisten. Ze zag hoe er, terwijl ze wachtte voor het stoplicht, allemaal stenen uit de lucht vielen. Terwijl ze wegreed, klapte een baksteen door haar achterruit. Ingrid had het geluk dat het dak van haar cabrio zondag niet openstond. ,,Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als we met ons dak open hadden gereden en die steen een van ons beiden in ons achterhoofd had geraakt."

Boetes

De politie vermoedt dat meer auto’s zijn geraakt, maar zegt dat voor zover bekend niemand gewond is geraakt. Onderzocht wordt of een paar jongens van rond de vijftien wat met de zaak te maken hebben. Zij kregen een boete voor rondhangen in een portiek.

Omwonenden zeggen tegen de stadsomroep vaker de politie te bellen vanwege hangjongeren en stellen dat ook het gooien van stenen meer voorkomt. De situatie is extreem gevaarlijk en het heeft de hoogste prioriteit om erachter te komen wie de daders zijn, aldus de politie. De recherche zoekt naar ooggetuigen.