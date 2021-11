Koning opent eerste toegankelijke museumdepot ter wereld bij Boijmans in Rotterdam

Het oude depot voldeed niet meer. Volgens museumdirecteur Sjarel Ex kan Boijmans nu de komende twintig jaar voort met „het verbeteren van de collectie.” Doel is ook aan belangstellenden te laten zien wat er allemaal gebeurt buiten de zalen van een museum, als een kijkje in de machinekamer van een schip. Tegelijk kan nu alles worden getoond, terwijl er op zaal altijd maar een fractie te zien is. In Boijmans zelf is nu overigens helemaal niets te bewonderen, want dat is tot 2028 dicht wegens verbouwing.

Kunstenares Pipilotti Rist maakte nog een speciaal lichtkunstwerk voor het gebouw, dat ze zelf een „kleurendouche„noemt. Het komt in de avond tot leven: „Het is een wonderland in de donkere uren van de dag”, hoopt ze.