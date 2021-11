Ongeduld in Tweede Kamer over formatie: ’Wordt langzamerhand een olifantendracht’

Toch wordt een debat over de formatie vooralsnog geblokkeerd door de oude en aanstaande coalitiepartijen. „Het kan toch niet zo zijn dat we hier niet over zouden kunnen spreken”, vindt Kamerlid Omtzigt, die 250 dagen na de verkiezingen wel weer eens de informateurs aan de tand wilde voelen.

Hij vindt daarin steun bij de SGP, die bij monde van Kamerlid Bisschop met een opvallende vergelijking op de proppen komt. „Kijk, een broedende kip moet je niet storen”, haalt hij eerst een formatiecliché aan. „Maar een kip broedt 21 dagen. Zo langzamerhand wordt dit een olifantendracht van 21 máánden. Dat gaat wel erg lang duren.”

’Sinterklaas-akkoord’

D66-Kamerlid Belhaj probeert de oppositie nog te temmen door ze een akkoord voor de feestdagen voor te spiegelen. „Laat ze doorwerken en voor je het weet ligt er een cadeau onder de kerstboom”, zegt ze. Daar neemt niet iedereen genoegen mee. „Ik hoop niet dat dat inside information is, want volgens mij ging het over een Sinterklaas-akkoord”, schertst PVV’er Agema.

De partijen onderhandelen intussen stug door, steeds vaker schuiven ook de fractieleiders aan. Achter de schermen valt te horen dat het financieel kader een van de twistpunten is. Want er zijn veel wensen, maar niet genoeg geld om die allemaal uit te voeren. Zeker niet nadat de coronacrisis de buffer van de schatkist nagenoeg heeft opgesoupeerd.

Overigens steunt ook de PVV nu nog geen debat, de partij wil eerst wachten op een brief van de informateurs, die donderdag komt. Omtzigt vindt wachten op een kerstverrassing hoe dan ook te lang duren: „Het kan niet zo zijn dat je 9 maanden wacht om te kunnen spreken. Ik ken andere dieren die binnen 9 maanden een jong kunnen baren.”