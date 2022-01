Premium Het beste van De Telegraaf

Groningers verrast door opvoeren gaswinning: ’Het lijkt wel een film, wat een nare tijd’

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

Hans Gubbels hangt de Groningse vlag halfstok. „Het lijkt een film wat we hier meemaken, een nare tijd.” Ⓒ Jos Schuurman

Loppersum - Geschrokken inwoners van Groningen verwachten dat Den Haag snel duidelijk maakt waarom tot het dubbele aan gas gewonnen zou moeten worden. Dat verwachten demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) en de Gasunie, bleek donderdagavond uit een brief aan de Tweede Kamer. „Dit komt hard aan”, is het sentiment in de gaswinningsprovincie, waar gesnakt wordt naar het einde van het gastijdperk.