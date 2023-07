Relatief kalme nacht in Frankrijk met ruim zeventig aanhoudingen

President Emmanuel Macron spreekt dinsdag in het Elysée-paleis met 220 burgemeesters van gemeenten die zwaar zijn getroffen door de vernielingen en plunderingen. Er zijn in een week tijd naar schatting 700 agenten gewond geraakt en rond de 3200 relschoppers opgepakt.

De rellen in Frankrijk barstten los nadat een tiener van Algerijnse afkomst op 27 juni in een westelijke voorstad van Parijs dodelijk werd getroffen door een politiekogel toen hij geen gevolg gaf aan opdrachten van agenten. De onlusten in de westelijke buitenwijken van de Franse hoofdstad breidden zich snel uit naar andere plaatsen.

Er werden particuliere en gemeentelijke eigendommen vernield en er is op grote schaal brand gesticht en geplunderd, vooral door jongeren. Volgens de laatste gegevens zijn circa honderd (deel)gemeentehuizen en 250 politiebureaus aangevallen door brandstichtende relschoppers. Volgens een Franse werkgeversbond bedraagt de schade op zijn minst 1 miljard euro.

Minister van Financiën Bruno Le Maire heeft dinsdag belastingvoordelen en zelfs kwijtschelding van bepaalde sociale lasten of belastingen in het vooruitzicht gesteld „voor sectoren in de handel die het meest geleden hebben onder de onlusten.” Hij zei dat getroffenen dertig dagen hebben om de schade op te maken en op te geven, berichtte nieuwszender BFMTV.