Relatief kalme nacht in Frankrijk met ruim zeventig aanhoudingen

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

PARIJS - De rellen in Frankrijk zijn voor de tweede achtereenvolgende nacht in omvang sterk afgenomen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken hield de politie in de nacht van maandag op dinsdag ruim mensen aan, waarvan circa een derde in de regio Parijs.