Derde mysterieuze monoliet opgedoken

Wandelaars troffen de monoliet woensdag aan, zo schrijft The Atascadero News, en maakten er melding van op sociale media. Dat zorgde dezelfde dag nog voor enorme drukte op Pine Mountain, aldus de plaatselijke krant: tientallen mensen beklommen de heuvel om met het mysterieuze object op de foto te gaan.

In tegenstelling tot de eerste in Utah is de monoliet van Atascadero niet stevig in de grond verankerd. De circa negentig kilo zware kolom staat nogal wiebelig en kan zo omgeduwd worden. Het driezijdige object lijkt het product van huisvlijt, want het is gemaakt van roestvrij staal dat aan elkaar is gelast en op een intern raamwerk is geschroefd.

De drie monolieten spreken tot de verbeelding, want ze doen denken aan 2001: A Space Odyssey. Aan het begin van deze science-fictionfilm worden oermensen geconfronteerd met een zwarte monoliet die hun evolutie stimuleert. Alles wijst er echter op dat de drie objecten in Utah, Roemenië en nu Californië een aardse oorsprong hebben en hooguit een stimulans zijn voor de fantasie van sociale-mediagebruikers.