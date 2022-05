Apenpokken ook vastgesteld in Italië en Zweden

Deze week werd duidelijk dat het apenpokkenvirus oprukt in Europa. In Spanje en Portugal zijn meer dan veertig bevestigde en vermoedelijke gevallen van de virusinfectie ontdekt, terwijl het aantal besmettingen in Groot-Brittannië is gestegen tot negen. Een deel van de infecties ontstond door seksueel contact, vooral tussen mannen.

In de Amerikaanse staat Massachusetts is het virus ook opgedoken, het eerste geval in de VS dit jaar. Het betreft een man die recent in Canada was geweest. De Canadezen onderzoeken zeker dertien verdachte gevallen. De Wereldgezondheidsorganisatie roept de getroffen landen op de contacten van de geïnfecteerde mensen goed na te gaan.

Apenpokken komen normaliter alleen voor in Centraal- en West-Afrika. Volgens functionarissen in Afrika zijn uitbraken in de Democratische Republiek Congo, Nigeria, Kameroen en de Centraal-Afrikaanse Republiek tijdens de coronapandemie „onder de radar” gehouden.

Symptomen bij mensen zijn onder meer uitslag die vaak in het gezicht begint en vervolgens naar andere delen van het lichaam gaat, koorts en spierpijn. De meeste mensen herstellen binnen enkele weken van de ziekte, die soms fataal kan zijn. Het virus is voor het eerst aangetroffen in apen in 1958.