RIVM: vooralsnog geen apenpokken in Nederland

Apenpokken of monkeypox komt vooral in West- en Midden-Afrika voor. Mensen kunnen na besmetting last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Ook kunnen ze huiduitslag krijgen die zich vanuit het gezicht of vanuit de anus verspreidt over de rest van het lichaam. Mogelijk gaat het om mannen die besmet zijn geraakt doordat ze seks hadden met andere mannen.

Viroloog Marion Koopmans zei donderdag dat de uitbraak van apenpokken zorgwekkend begint te worden. Meestal gaat het om een ingevoerde besmetting en loopt de verspreiding vrij snel dood. Nu zijn in meerdere landen nieuwe gevallen opgedoken en dat is volgens Koopmans erg ongebruikelijk.

Canarische Eilanden

Bij een Italiaanse man is een besmetting met apenpokken geconstateerd, meldt het Nationaal Instituut voor Infectieziekten. Volgens persbureau ANSA gaat het om een man die was teruggekeerd van de Canarische Eilanden en naar een ziekenhuis in Rome ging. Hij wordt daar in isolatie behandeld. Er zijn daar nog twee andere mensen die mogelijk met het virus zijn geïnfecteerd. Ook Zweden heeft een besmetting gemeld, maar onduidelijk is hoe de man is besmet. Hij is niet ernstig ziek.

Deze week werd duidelijk dat het apenpokkenvirus oprukt in Europa. In Spanje en Portugal zijn meer dan veertig bevestigde en vermoedelijke gevallen van de virusinfectie ontdekt, terwijl het aantal besmettingen in Groot-Brittannië is gestegen tot negen. Een deel van de infecties ontstond door seksueel contact, vooral tussen mannen.

In de Amerikaanse staat Massachusetts is het virus ook opgedoken, het eerste geval in de VS dit jaar. Het betreft een man die recent in Canada was geweest. De Canadezen onderzoeken zeker dertien verdachte gevallen. De Wereldgezondheidsorganisatie roept de getroffen landen op de contacten van de geïnfecteerde mensen goed na te gaan.