Drie jongens in Leiden opgepakt voor steken 16-jarige

De politie kreeg zondagavond rond 20.00 uur een melding dat een aantal jongeren ruzie met elkaar had. Ze troffen op de plek waar was gestoken het 16-jarige slachtoffer aan. Twee verdachten van 14 en 16 jaar hadden zich verstopt in de bosjes, maar konden kort na de melding worden aangehouden. De derde verdachte is op de Trompweg opgepakt.