’Schengen in gevaar’

Premier Rutte: „De VVD heeft een familieruzie met de kiezer.” Ⓒ Rene Bouwman

Den Haag - De Schengenzone komt in gevaar. Dat verwacht premier Rutte als er komend jaar niet hard wordt ingegrepen bij de bewaking van de buitengrenzen van de Europese Unie. In het traditionele kerstinterview met De Telegraaf voorspelt de minister-president dat 2020 in het teken zal staan van migratie.