Bestuurder drinkt, rijdt in sloot en mishandelt ambulancemedewerker

In Moerstraten, bij het Brabantse Roosendaal, belandde de automobilist rond half twee in een sloot. Een voorbijganger waarschuwde de hulpdiensten. Toen die arriveerden en de gewonde man uit de auto wilden halen, begon de beschonken automobilist te schoppen en slaan. Agenten hebben de man vervolgens aangehouden. Na een behandeling in het ziekenhuis is de man in een politiecel gezet.

De bijrijder kon wel op eigen kracht uit de auto komen.