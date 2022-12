Justitieminister ziet voetbalwedstrijden zonder publiek niet zitten

Wim Groeneweg, voorzitter van politiebond ACP, deed deze week de oproep in De Telegraaf om wedstrijden zonder publiek te spelen. Hij vindt het nu tijd voor harde keuzes: „Voetbalwedstrijden uit de Eredivisie moeten zonder publiek worden gespeeld, zodat agenten in de wijken kunnen zijn.” Volgens de politie liggen er nog geen concrete voorbeelden van voetbalwedstrijden zonder publiek op tafel.

De bewindsvrouw benadrukt dat inzet van politie altijd een lokale afweging is, en dat zij daar in principe niet over gaat. „Maar ik zou het heel erg jammer vinden als ze zeggen: je kan niet meer naar je club”, aldus Yesilgöz. „Help je club door het een leuke wedstrijd te laten zijn. We zijn wel heel ver van de werkelijkheid als publiek toelaten niet meer kan.”

Utopie

Volgens de minister hoort grootschalige inzet van politie niet bij voetbal, ook al blijkt dat in praktijk regelmatig wel het geval. „Het is een utopie dat een dergelijke evenementen helemaal zonder inzet van politie kunnen plaatsvinden.” Toch moet er worden gestreefd ’naar zo laag mogelijke inzet’, zegt de minister. „We verwachten van clubs maximale inzet om te zorgen dat het veilig is in en rondom het stadion.”