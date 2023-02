Turkse regering kwaad om sluiting consulaten Istanbul

Hij was de negende ambassadeur die in de kwestie deze week op het matje werd geroepen. De Nederlandse ambassadeur was donderdag op het ministerie in Ankara om uitleg te geven over de sluiting van het Nederlandse consulaat in Istanbul. Andere landen waarvan de gezant werd opgeroepen uitleg te komen geven zijn België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, de VS, Zweden en Zwitserland.

De Verenigde Staten en een aantal Europese landen hebben de afgelopen dagen hun consulaat in Istanbul geheel of gedeeltelijk gesloten en gewaarschuwd voor een verhoogde terreurdreiging in de stad. Burgers werden opgeroepen om geen grote evenementen te bezoeken en drukke toeristische plekken te vermijden.

De vrees voor aanslagen komt voort uit de rel die tussen Turkije en het Westen is ontstaan nadat een rechtsextremist in Zweden een koran had verbrand bij de Turkse ambassade. Ook in andere landen zijn acties geweest bij Turkse ambassades, met name uit protest tegen de Turkse opstelling rond de NAVO-toetreding van Zweden. Door die anti-Turkse maar ook anti-islamitische acties zouden de spanningen in Istanbul zijn opgelopen en het antiwesterse sentiment zijn toegenomen. Andersom heeft Turkije zijn burgers die naar Europa of de Verenigde Staten reizen gewaarschuwd voor mogelijke islamofobe aanvallen.