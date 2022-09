Politie: botresten op bouwplaats New York van meer dan tien jaar vermiste Occupy-demonstrante

De skeletresten, het lichaam gewikkeld in een deken, werden in september 2020 tijdens een opgraving gevonden op een bouwplaats in stadsdeel Queens. Dat het om Bates blijkt te gaan, maakte de Amerikaanse politie vrijdag bekend. Ze werd in april 2012, toen ze nog maar 19 jaar was, als vermist opgegeven. Ze was op reis in de Verenigde Staten, maar haar familie wist geen contact meer met haar te krijgen en startte in de jaren erna een campagne om haar terug te vinden. Ze deed mee aan meerdere Occupy-protesten en had geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze werd nog wel gezien op camerabeelden op een busstation in New York, maar verdween van de radar.

De politie hoopt op tips van het publiek om meer over haar mysterieuze verdwijning te weten te komen. De doodsoorzaak van Bates kon nog niet worden vastgesteld. Bronnen bij de politie zeggen tegen Amerikaanse media dat ze mogelijk een fatale overdosis heeft gehad, maar kwade opzet kan niet worden uitgesloten.

De Occupybeweging was een internationale protestbeweging die zich richtte tegen het grote geld, bankiers en economische en sociale ongelijkheid. De demonstranten bivakkeerden veelal in tentjes voor grote financiële instellingen.