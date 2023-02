Tienduizenden Israëli’s protesteren tegen regeringsplannen

De uiterst rechtse regering wil de in haar ogen te grote invloed van rechters beteugelen. In de advocatuur, het bedrijfsleven en andere delen van de maatschappij is hier felle kritiek op. De laatste tijd komen tienduizenden mensen op zaterdag bijeen om hun verzet te tonen tegen de poging politieke controle op de rechterlijke macht te verstevigen.

In het centrum van Tel Aviv verzamelde zich een menigte van zo’n 40.000 mensen, met borden met opschriften als ’Red Israëls democratie van Netanyahu’. Oppositieleider Yair Lapid betoogde in de kustplaats Haifa, waar hij zei dat demonstranten „kwamen om hun land te redden.” Daar gingen ongeveer 10.000 mensen de straat op. In ongeveer twintig steden werd gedemonstreerd.

Netanyahu wimpelt de protesten af als een weigering van linkse tegenstanders om de verkiezingsuitslag van afgelopen november te accepteren.